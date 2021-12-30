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Menemenspor'dan Cinari harekatı

Menemenspor'dan Cinari harekatı
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor transferde atağa geçti.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor transferde atağa geçti. İlk olarak Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'in kuzeni Senegalli forvet Honore Gomis'i kadrosuna dahil eden sarı-lacivertliler, Yılport Samsunspor'dan Eraldo Cinari için kolları sıvadı.

Teknik direktör Cenk Laleci'nin verdiği liste sonucu harekete geçen kurmayların Arnavut golcüyü kiralamak istediği ve Samsunspor'la görüşmelere başladığı bildirildi. Bu sezon Samsunspor formasıyla 9 maça çıkan Cinari, 267 dakika görev alıp 1 gol attı. Cinari'nin de düzenli olarak forma giyebileceği bir ekibe gelmeye sıcak baktığı vurgulandı.


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Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri

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