Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Ağrı'da

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen'in bağımsız bir kurum olduğunu belirterek, "Siyasetin iyi yaptığı şeyleri sonuna kadar destekleriz ama yanlış yaptığını düşündüğümüz konularda da sesimizi asla kısmaz yükseltiriz." dedi.

Yalçın, Ağrı'da bir düğün salonunda düzenlenen Memur-Sen Ağrı Teşkilat Buluşması programında yaptığı konuşmada, Türkiye'de 11 hizmet kolunda yetkili 5 milyona yakın insanın toplu sözleşme masasındaki beklentisini karşıladıklarını ve Memur-Sen ailesinin sancılı ve derdi olan bir aile olduğunu ifade etti.

Memur-Sen'in yaptığı çalışmalarla başarılı grafik çizdiğini ve tüm kamu kurumlarında üyelerinin bulunduğunu belirten Yalçın, "Burası Türkiye'nin entelektüel kapasitesi. Onun için bu teşkilatın hayatı görme bakış açısı, işi tutma ve iş görme kabiliyeti farklıdır." diye konuştu.

Yalçın, Memur-Sen'in 2000'den sonraki darbe girişimlerinde millet iradesinin yanında durduğunu anlatarak, "Memur-Sen 15 Temmuz'da sokağa ilk giriyoruz talimatı veren sivil toplum olarak tarihe kaydoldu. 'Memur-Sen iyi ki var.' cümlesinin altında 12 milyon 300 bin imzayı bir ayda karda, kışta, kıyamette toplayıp kamusal alan yalanını tarihin çöp sepetine gönderen bir aileyi ortaya çıkarmanın başarısı var." ifadelerini kullandı.

Memur-Sen olarak "ülke için kim taş üstüne taş koyuyorsa, ülkenin hayrına bir çalışma yapıyorsa kimliğine, siyasetine bakmaksızın onu takdir ettiklerini" dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Ama Memur-Sen, bu ülkenin hayrına değil bu ülkenin şerrine kim çalışırsa, millet iradesini kim örseleyerek değersizleştirmeye çalışıyorsa onların karşısında yer alır. Memur-Sen bağımsız bir kimliktir. Bağımsız bir kurumdur ve bu anlamda bugün hükümetin sosyal tabanını temsil eden, sosyal tabanının yoğunluklu örgütlendiği emek hareketi olması vesilesiyle bazı konularda ortaya koyduğumuz refleksler dolayısıyla insanlar bizi siyasetle aynı çizgide gibi görebilirler. Siyasetin iyi yaptığı şeyleri sonuna kadar destekleriz ama yanlış yaptığını düşündüğümüz konularda da sesimizi asla kısmaz yükseltiriz."

Memur-Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer de sendika olarak insan merkezli çalışma yürüttüklerini söyledi.

Konuşmalar sonrası Gümüşer ile AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı savcı Sayan, Yalçın'a İshak Paşa Sarayı maketini hediye etti.

Kaynak: AA