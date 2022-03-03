Memur maaş zammı 2022 ne kadar? Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yüzde 28'lik zammı yeterli bulmayan memurlar ek zam talep etmişti. Kabine toplantısından sonra memurlara ek zam müjdesi veren Erdoğan, yüzde 23'lük enflasyon zammı ve yüzde 5'lik dönem zammına yüzde 2,5 ek zam yaptıklarını açıklamıştı. Peki, Memur maaş zammı 2022: Memur zammı ikinci 6 ay (Temmuz) belli oldu mu? İşte detaylar...

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2022

Memurlara ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldıklarını söyleyen Erdoğan, yüzde 2,5'lik artışa gittiklerini belirtti. Böylece memurların maaş artış oranını 30,5'e çıktı.

Bu gelişme sonrası memurlar, Erdoğan'ın müjdesini verdiği ek zammın ardından maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı.

İşte memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla oluşan zamlı maaşları:

Vali - 22.412 - 29.247

Genel müdür (1/4) - 16.177 - 21.110

Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 8.526 - 11.126

Memur (Lisans - 9/1) - 5.277 - 6.886

Öğretmen (1/4) - 6.587 - 8.596

Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 14.826 - 19.347

Baş komiser (3/1) - 8.522 - 11.121

Polis memuru (8/1) - 7.465 - 9.741

Uzman doktor (1/4) - 10.126 - 13.214

Hemşire (Lisans - 5/1) - 6.391- 8.340

Mühendis (1/4) - 8.703 - 11.357

Teknisyen (Lise - 11/1) - 5.491 - 7.165

Araştırma görevlisi (7/1) - 8.265 - 10.785

Vaiz (1/4) - 6.844 - 8.931

Avukat (1/4) - 8.311 - 10.845

En düşük memur maaşı - 4.880 - 6.368

NOT: Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.

MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR?

Geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 4,81 artarken, yıllık enflasyon yüzde 54,44'e yükseldi. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.

Memurlara yapılacak ikinci 6 ay zammı henüz belli olmadı. Gelişme oldukça haberimizde yer alacaktır.

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