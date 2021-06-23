Melikgazi'den yaz akşamlarına yönelik parklarda açık hava konseri
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Melikgazi'den yaz akşamlarına yönelik parklarda açık hava konseri

Melikgazi'den yaz akşamlarına yönelik parklarda açık hava konseri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yaz aylarının gelmesi ve hayatın normalleşmeye başlamasıyla renkli aktiviteler gerçekleştiren Melikgazi Belediyesi, 10 parkta müzik etkinliği başlattı.

Yaz aylarının gelmesi ve hayatın normalleşmeye başlamasıyla renkli aktiviteler gerçekleştiren Melikgazi Belediyesi, 10 parkta müzik etkinliği başlattı. Böylece özlenen kültür sanat etkinlikleri açık havada, ücretsiz ve pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştiriliyor.

"Melikgazi'de Hayat Var" sloganı ile harekete geçen Melikgazi Belediyesi, parklarda başlattığı minik konserlere tüm vatandaşları davet etti. Yapılan park konserlerinin vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımız için dopdolu, rengarenk bir müzik ziyafeti hazırladık. Hem gençlerimiz hem çocuklarımız bu etkinlikte gönüllerince eğleniyor. Parklarımızdan yükselen müzik eşliğinde yaza merhaba dedik. Etkinliğimizde, müzik ve eğlence dolu akşamlar, siz değerli hemşehrilerimizi bekliyor. Hepinizi bu heyecan dolu etkinliğimize bekliyorum" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'den yaz akşamlarına yönelik parklarda açık hava konseri
Melikgazi'den yaz akşamlarına yönelik parklarda açık hava konseri
Melikgazi'den yaz akşamlarına yönelik parklarda açık hava konseri
Melikgazi'den yaz akşamlarına yönelik parklarda açık hava konseri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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