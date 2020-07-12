Melikgazi Belediyesi 96 adet daireyi satışa sundu
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Melikgazi Belediyesi 96 adet daireyi satışa sundu

Melikgazi Belediyesi Küçükali ve Anbar mahallelerinde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan 96 kentsel dönüşüm dairesinin satışı için ihale yapacak.

Melikgazi Belediyesi 96 adet daireyi satışa sundu
12.07.2020 14:43 | Son Güncelleme: 12.07.2020 14:43

Melikgazi Belediyesi Küçükali ve Anbar mahallelerinde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan 96 kentsel dönüşüm dairesinin satışı için ihale yapacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 96 adet 2+1 dairenin ihale yoluyla satılacağını belirtti.

İhaleye son 2 gün kaldığını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Dairelerin satış ihalesi 4 Temmuz'da saat 15.00'te 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle yapılacak. Ev almak isteyen vatandaşlarımız inşallah Kurban Bayramı'na ihalemizden alacağı yeni evlerinde girecek. Ekonomik olarak çok uygun dairelerimiz için bankalarla anlaşma yaptık. 120 aya kadar ödeme imkanı sunuldu. Oturmaya hazır daireleri gezerek görebilme imkanı da var. Dairelerimiz en düşük 160 bin, en yüksek ise 235 bin TL'den satışa sunulacak. Ev almayı düşünen vatandaşlarımız bu fırsatı kaçırmasınlar. Şimdiden ev alacaklara hayırlı olsun."

Kaynak: AA

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