MELEK MOSSO, ANTALYA RİFF SAHNESİNDE
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MELEK MOSSO, ANTALYA RİFF SAHNESİNDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KENDİNE özgü tarzı ve vokaliyle son dönemin sevilen isimlerinden olan Melek Mosso, Antalya Riff sahnesinde kendisini dinlemeye gelen hayranlarını coşturdu.

KENDİNE özgü tarzı ve vokaliyle son dönemin sevilen isimlerinden olan Melek Mosso, Antalya Riff sahnesinde kendisini dinlemeye gelen hayranlarını coşturdu. Sevilen parçalarını seslendiren Mosso, yaklaşık 2 saat sahneden kaldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da pandemi kısıtlamaları sonrası konserler başladı. Antalya Riff'te sahneye çıkan Melek Mosso, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Mosso, eski ve yeni albümünün yanı sıra geniş repertuvarından oluşan şarkılarını seslendirirken, hayranları bir an olsun yerinde durmadı. Hayranları, Melek Mosso'nun her şarkısının ardından kendisini alkışladı. Melek Mosso, 2 saate yakın sahnede kalırken 'Ağlasam', 'Vursalar ölemem', 'Kızgınım', 'Gel desem de gelme' şarkılarını da hayranlarıyla beraber seslendirdi.

MELEK MOSSO, ANTALYA RİFF SAHNESİNDE
MELEK MOSSO, ANTALYA RİFF SAHNESİNDE
MELEK MOSSO, ANTALYA RİFF SAHNESİNDE
MELEK MOSSO, ANTALYA RİFF SAHNESİNDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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