Meksika'da son 24 saatte 421 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da son 24 saatte 421 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 421 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 5 bin 674 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 674 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 663 bin 973 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 421 kişi artarak 70 bin 604'e ulaştı.

Kaynak: DHA