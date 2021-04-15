Meksika'da cep telefonu kullanıcılarının biyometrik verilerinin toplanması yasa tasarısı senatodan geçti
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Meksika'da cep telefonu kullanıcılarının biyometrik verilerinin toplanması yasa tasarısı senatodan geçti

Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel
Meksika'da cep telefonu kullanıcılarının biyometrik verilerinin toplanması yasa tasarısı senatodan geçti

Meksika Senatosu, cep telefonu şirketlerinin, kullanıcıların biyometrik verilerini toplamasına olanak sağlayan yasa tasarısını onayladı.

Meksika Senatosu, cep telefonu şirketlerinin, kullanıcıların biyometrik verilerini toplamasına olanak sağlayan yasa tasarısını onayladı.

Söz konusu tasarıyla, şirketlere, kullanıcıların yüz ve parmak izi taraması gibi biyometrik verilerini toplaması ve bu verileri hükümete sunması için 2 yıl süre veriliyor.

Senatoda kabul edilen tasarı, imza için Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un masasına gönderilecek.

Lopez Obrador yaptığı açıklamada, bunun sadece bir kayıt olduğunu ve kimseyi gizlice dinlemeyeceklerini belirtti.

MORENA tasarıyı savunurken Dijital Hakları Koruma Ağı karşı çıkıyor

Lopez Obrador'un lideri olduğu Ulusal Yenilenme Hareketi (MORENA) tasarının, cep telefonu kullanımının dahil olduğu gasp ve adam kaçırma gibi suçlarla mücadele için gerekli olduğunu açıkladı.

Diğer yandan, yasa karşıtları, tasarının müşterilerin kişisel verilerini tehlikeye atacağını ve suçlarla mücadele konusunda çok da işe yaramayacağını ifade etti.

Yasa karşıtları, söz konusu biyometrik verilerin sızdırılması veya satılmasından endişe duyduklarını vurgulayarak böyle bir durumun da hırsız veya adam kaçıranların işine yarayacağını kaydetti.

Dijital Hakları Koruma Ağından yapılan açıklamada, cep telefonu kullanıcılarıyla ilgili bu tarz bilgileri sadece "baskıcı ülkelerin" istendiği belirtildi.

Açıklamada, suçluların istediklerini elde etmek için çipleri ve telefonları kolayca çalabildiği veya kopyalayabildiği vurgulandı.

Ülkede 2008 ila 2011'de de tasarıdakine benzer bir uygulamanın denendiği ancak kullanıcı bilgilerinin sızdırılmasının ardından buna son verildiği anımsatılan açıklamada, tasarının 120 milyon civarında cep telefonu hattını bilgisayar korsanlarının saldırısına maruz bırakabileceği uyarısında bulunuldu.

İki kanatlı Meksika Kongresinde bu tasarı, Temsilciler Meclisi'nden ocak ayında geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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