Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümümde Mehmetçikten göz dolduran geçit töreni
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Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümümde Mehmetçikten göz dolduran geçit töreni

İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Haberler | Güncel

Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümümde Mehmetçikten göz dolduran geçit töreni Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Mehmetçiğin geçit töreni ilgiyle izlendi.

Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümümde Mehmetçikten göz dolduran geçit töreni

EDİRNE - Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Mehmetçiğin geçit töreni ilgiyle izlendi.

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları Atatürk Anıtı önünde yapılan çelenk sunma töreni ile başladı. Törende Edirne Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi. İstiklal Marşı söylenmesinin ardından bando eşliğinde resmi geçit töreni gerçekleştirildi. Mehmetçiğin geçit töreni ayakta izlendi. Daha sonra tank ve askeri araçların geçidi yapıldı. Törene katılan vatandaşlar Mehmetçiğin geçit töreni ilgiyle izlendi.

Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümümde Mehmetçikten göz dolduran geçit töreni
Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümümde Mehmetçikten göz dolduran geçit töreni
Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümümde Mehmetçikten göz dolduran geçit töreni
Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümümde Mehmetçikten göz dolduran geçit töreni
Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümümde Mehmetçikten göz dolduran geçit töreni
Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümümde Mehmetçikten göz dolduran geçit töreni
Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümümde Mehmetçikten göz dolduran geçit töreni
Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümümde Mehmetçikten göz dolduran geçit töreni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa

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