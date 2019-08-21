21.08.2019 21:15

Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüren MKE Ankaragücü'nde kulüp başkanı Mehmet Yiğiner, "Bu haftayı 3 puan ile geçebilirsek işin yüzde 10'luk kısmını atlatmış oluruz" dedi.



Süper Lig'in 2. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına Beştepe Tesisleri'nde devam eden MKE Ankaragücü'nde kulüp başkanı Mehmet Yiğiner bazı konularda açıklamada bulundu. Başkan Mehmet Yiğiner, "Bizim bütün çalışmamız, gayemiz Ankaragücü'nü başarılı kılmak ve daha üstlere taşımak" ifadelerini kullanırken, şehit aileleri için ise ücretsiz kombine vererek onlara destek olacaklarını vurguladı.



"Sakat vermeden lige başlamak da bizim için önemliydi"



Konyaspor maçında MKE Ankaragücü'nün verilmeyen penaltısı olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet Yiğiner, "Aramıza sonradan katılan futbolcularımız da oldu, özellikle ikinci kampın sonunda geldiler. Buna rağmen yine de iyi mücadele ettik ve direndik. Verilmeyen bir net penaltımız, elle oynama vardı. O da verilmiş olsaydı belki bugün 3 puanımız olacaktı. Ben futbolcularımızı kutluyorum, teknik ekibimizi de tebrik ediyorum takımı iyi hazırladılar bu süreçte. Sakat vermeden lige başlamak da bizim için önemliydi. Tabi eksiklerimiz var mı var onu da gördük. Bizim birkaç haftaya daha ihtiyacımız var takım olarak. Ama 1 puan iyi puandır, Konya deplasmanında alınan 1 puan iyi puandır, bu anlamda memnunuz 1 puandan" ifadelerini kullandı.



"Son yıllarda yerli hocalarımız gayet başarılı"



Teknik direktör konusuna değinen Başkan Yiğiner, "Hocalarımız var sportif direktörümüz var, 7 sene Ankaragücü'nde top oynamış Adnan Erkan hocamız var. Onun haricinde bizimle birlikte 2 sene çalışmış Aykan Atik hocamız var ve çalıştıran bir ekip var. Tabi bu transfer yasağı ile birlikte bunların kararını vereceğiz onunla ilgili çalışıyoruz. Diğer borcu büyük olan kulüpler bir şekilde yapılandırmalarını yaptılar. Bütün incelemeler yapıldı muhasebe kayıtları incelendi, istenilen evrakların hepsi tamamlandı. Eksiklikleri tamamladık. Sadece bir talimat beklediklerini söylediler, bekliyoruz. Yani biz de yapılandırma yaptığımız zaman belirlediğimiz futbolcular var. Onların ismini şu an zikretmiyoruz, kimseyle paylaşmıyoruz. Belirlediğimiz o futbolcuları transfer edeceğiz. Daha sonrasında duruma bakacağız hoca ihtiyacı varsa hoca alacağız. Son yıllarda yerli hocalarımız gayet başarılı. Son dönemde takımlar tercihlerini yerli hoca tarafından kullanıyor" şeklinde konuştu.



"Bizim bütün çalışmamız, gayemiz Ankaragücü'nü başarılı kılmak ve daha üstlere taşımak"



MKE Ankaragücü'nün büyük bir camia olduğunu vurgulayan Başkan Yiğiner, "Takımın bu ligde olması lazım. Ankaragücü taraftarları olarak umulmadık bir performans sergiledik ve çok fazla ürün sattık. Muhtemelen diğer taraftar mağazalarını geçtik. Taraftar mağazamız gayet iyi çalışıyor. Bununla birlikte gezici mağazamız da var. Ürün çeşitliliğimiz ile birlikte olumlu gelişmeler oluyor. İşin gerçeği biz de, firma yetkilileri de oldukça şaşırdık. Beklenmedik bir talep oluştu. İnsanlar bunun özlemi içerisindeymiş. Ankara'da, Ankaragücü'ne bağlı olan bağımlı olan ya da başarılı olmasını isteyen yüz binlerce kişi var. Dolayısıyla Süper Lig'de olması gereken bir takım. Bizim bütün çalışmamız, gayemiz Ankaragücü'nü başarılı kılmak ve daha üstlere taşımak. Şehrimize layık olmaya çalışıyoruz. Taraftarımıza camiamıza layık olmaya çalışıyoruz" dedi.



"Herkese görev düşüyor"



Stadyumda huzurlu bir ortam sağlanması gerektiğini dile getiren Yiğiner, "Burada herkese görev düşüyor. Özellikle taraftarlara, taraftarlara abilik yapan liderlere. Eğer bu huzur ortamı oluşursa o huzur ortamı ile birlikte çocuklar, gençler, aileler herkes stada gelecektir. Dolayısı ile birçok maçımızı kapalı gişe oynayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.



"Şehit ailelerimize ücretsiz kombine vereceğiz"



Şehit yakınlarına kombine verilmesi hususuna da değinen Başkan Mehmet Yiğiner, "Eğer burada sizler ve bizler bir aradaysak, takımımız burada antrenman yapabiliyorsa, ailelerimiz ile birlikte huzur içerisinde yaşayabiliyorsak bunu şehitlerimize gazilerimize borçluyuz. Şehit ailelerimize ücretsiz kombine vereceğiz. Desteğimiz olacak. Bu ayın sonuna kadar müracaat etmeleri lazım" ifadelerini kullandı.



"Bu haftayı 3 puan ile geçebilirsek işin yüzde 10'luk kısmını atlatmış oluruz"



Birlik ve beraberliğin devam etmesi adına bir adım atıklarını vurgulayan Yiğiner, "Konya'daki o sinerjinin, olumlu havanın ve takıma desteğin devam etmesi anlamında bir adım attık. Umarım iyi algılanır başka bir art niyetimiz yok. Takımımıza sahip çıkalım. Futbolcuların morallerini bozmayalım. Onları devamlı destekleyelim. Ankaragücü camiası olarak taraftarı olarak bunları yapabilecek güçteyiz. Bunu yaptığımız zaman emin olun 3 puanı alacağız. Bu haftayı 3 puan ile geçebilirsek işin yüzde 10'luk kısmını atlatmış oluruz. İnşallah yüzde 90'lık kısmını da atlatırız" dedi.



Öte yandan Başkan Mehmet Yiğiner ve futbolcu Orgill antrenman öncesi ziyarete gelen lösemi hastası ile fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi. - ANKARA

Kaynak: İHA