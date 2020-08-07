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MEGİP'ten istihdama nitelikli eleman desteği

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan "Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında, Bursa MEGİP İl Çalışma Grubu aylık olağan toplantısını, Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

MEGİP'ten istihdama nitelikli eleman desteği
07.08.2020 13:00 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:03

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan "Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında, Bursa MEGİP İl Çalışma Grubu aylık olağan toplantısını, Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Toplantıya Bursa Ticaret Borsası adına Yönetim Kurulu Üyesi İlker Birgül, Genel Sekreter Fehmi Yıldız ile Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, İŞKUR Şube Müdürü Sibel Zengin, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Aral Bakır, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Genel Sekreteri Okay Civelek ve İnsan Kaynakları Müdürü Zafer Cengiz katıldı.

Pandemi sonrası ilk kez gerçekleştirilen aylık olağan İl Çalışma Grubu toplantısında, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Aral Bakır tarafından, MEGİP kapsamında eğitim almak isteyen kursiyerlerin ihtiyaç duydukları tüm bilgileri edinebilmeleri amacıyla hazırlanan web sitesi hakkında sunum yapıldı ve farklı sektörlerdeki firmalardan gelen personel talebi değerlendirildi. Görüşmelerin ardından 10 firmanın toplam 949 kişilik nitelikli iş gücü ihtiyacı için mesleki eğitimlerin başlatılması kararı alındı.

"İnsana yatırım odaklı projeler üretmeye özen gösteriyoruz"

Toplantıda konuşan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi İlker Birgül, firmaların en büyük sorununun nitelikli iş gücü olduğunu belirterek, "Ülke sanayisinin lokomotifi olan Bursa'mızda mesleki eğitimin önemi oldukça büyük. Bizler de Bursa Ticaret Borsası olarak üyelerimizin ve kent sanayisinin istihdam ve mesleki eğitim taleplerine çözüm üretecek her projede yer almayı, öncü olmayı kendimize misyon olarak belirledik. Bu nedenle MEGİP gibi ekonominin en önemli unsuru olan insan kaynağını geliştirecek bu tarz projeleri desteklemeye özen gösteriyoruz" dedi.

MEGİP'te bu yıl hedef 3.000 kursiyer

Geçtiğimiz 2019 yılında MEGİP eğitimlerini başarıyla tamamlayıp mezun olan bin 618 kişiden bin 406'sını istihdama kazandırarak bu alanda Türkiye birinciliği elde ettiklerini ifade eden Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, "İstihdama katkı sağlamak ve sektörlerin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan MEGİP'te geçtiğimiz yıl kursiyerlerin istihdamında yüzde 87 oranında bir başarı yakaladık. Tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgınına rağmen MEGİP İl Çalışma Grubu olarak 2020 yılında üç bin kursiyere eğitim vermeyi hedefliyoruz. Teorik ve uygulamalı eğitim olmak üzere en fazla 160 fiili gün olarak düzenlenecek eğitimler boyunca kursiyerlerimizin zaruri giderleri, genel sağlık sigortaları, iş kazası ve meslek hastalığı primleri İŞKUR olarak tarafımızdan karşılanacaktır" dedi.

BTSO Genel Sekreteri Okay Civelek ise İŞKUR ve TOBB arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü'nün, yeni istihdam imkanları oluşturmasının yanında kent ve ülke ekonomisine de ciddi katkılar sağlayacağını dile getirdi. Civelek, BTSO olarak bu tür projelere destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

MEGİP kapsamında kursiyerlere günlük 89 TL'lik ödeme yapılıyor

İşgücü piyasasının aradığı nitelikli işgücünü işverenlerin talepleri doğrultusunda formal ve uygulamalı eğitimlerle yetiştirmeyi amaçlayan MEGİP kapsamında kurs süresince eğitime katılan işsizlere günlük 89,40.-TL cep harçlığı aylık olarak İŞKUR tarafından ödeniyor. Kurs sonucunda işverenlerin kursiyerlerin en az yüzde 50'sini istihdam etmeleri gerekiyor. MEGİP ile ilgili detaylı tüm bilgilere www.megip.org adresinden ulaşılabiliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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