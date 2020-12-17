Medipol Başakşehir - Turgutluspor maçının ardından - Okan Buruk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Medipol Başakşehir - Turgutluspor maçının ardından - Okan Buruk

17.12.2020 22:43 | Son Güncelleme: 17.12.2020 22:50

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Misli.com 2. Lig ekibi Turgutluspor'u 7-0 yenerek son 16 takım arasına kalan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, skor ve oyun olarak istediklerini sahaya yansıttıklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Misli.com 2. Lig ekibi Turgutluspor'u 7-0 yenerek son 16 takım arasına kalan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, skor ve oyun olarak istediklerini sahaya yansıttıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından görüşlerini aktaran Buruk, uzun zamandır süren galibiyet hasretine bu maçla son verdiklerini belirterek, "Galip gelmek ve turu geçmek önemliydi. Genç oyuncuları kazanmak ve onlara verdiğimiz şansı iyi değerlendirmeleri önemliydi. Bütün hepsinin iyi geçtiğini görüyorum. Maç eksiği olan oyuncular için önemli bir maç oynadık. Güzel bir karşılaşma oldu. Skor ve oyun olarak istediklerimizi sahaya yansıttık." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada iyi bir performans sergileyen Nacer Chadli ve Giuliano de Paula'nın son durumuyla ilgili konuşan Okan Buruk, "Önemli ve değerli oyuncular. Sezon başını kendi takımlarında geçirememiş ve ara vermiş oyuncular. Bize katıldıklarında maç temposunun içine soktuk bu oyuncuları. Chadli'de bir sakatlık oldu bu süreçte. Giuliano'nun tam hazır olması için çalışıyoruz. İkisi de önemli karakterler. Bu maçta da kalitelerini ortaya koydular. İnşallah onları bundan sonra çok daha iyi bir şekilde kullanacağız." diye konuştu.

Okan Buruk, Süper Lig'de 13. haftayı bay geçecek ve 14. haftada Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olmalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Lige 4 maçlık kötü periyotla başladık. Sonra üst üste 4 maç kazandık. Daha sonra yine 4 maç istemediğimiz bir periyoda girdik. Yine çıkışa geçmek istiyoruz. 6 gün sonra maça çıkacağız. Rakibimiz maç oynayacak, biz dinleneceğiz. Bu avantaj olacak. Puan kaybına tahammülümüz kalmadı. Kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe'nin sahasında 3 maç üstü üste kaybı var ancak bu her takımın başına gelebilir. Lig uzun bir maraton. Daha 30 hafta var. Her takımın iyi performans sergileyeceği, aşağıya düşüceği ve Kovid-19 vakalarının ortaya çıkabileceği süreç var. Bütün takımların şampiyonluk için şansları olacak. Biz kendi takımımıza odaklanacağız."

Medipol Başakşehir - Turgutluspor maçının ardından - Okan Buruk
Medipol Başakşehir - Turgutluspor maçının ardından - Okan Buruk
Medipol Başakşehir - Turgutluspor maçının ardından - Okan Buruk
Medipol Başakşehir - Turgutluspor maçının ardından - Okan Buruk

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cansu Dere Gülben Ergen Hakan Taşıyan
Spor Neymar Ryan Babel Ersun Yanal Kylian Mbappe İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Fenerbahçe Cumhurbaşkanı Öğretim Üyesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Medipol Başakşehir - Turgutluspor maçının ardından - Okan Buruk | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 22:50:33. #1.14#
title