Medipol Başakşehir, TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarına devam etti
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Medipol Başakşehir, TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarına devam etti

25.01.2021 20:19 | Son Güncelleme: 25.01.2021 20:22
Medipol Başakşehir, TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarına devam etti

Medipol Başakşehir, 27 Ocak Çarşamba günü Trabzonspor ile yapacağı TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, 27 Ocak Çarşamba günü Trabzonspor ile yapacağı TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi

Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Trabzonspor mücadelesi hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Medipol Başakşehir'de Buruk ve takım kaptanı Alexandru Epureanu ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek ortak basın toplantısında soruları cevaplayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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