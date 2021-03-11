Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçına hazır
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Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçına hazır

11.03.2021 19:13 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:20
Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçına hazır

Süper Lig'in 30. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 30. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Üç grup halinde top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Turuncu-lacivertli ekipte Junior Caiçara, Boli Bolingoli, Mahmut Tekdemir ve Junior Fernandes'in tedavilerine devam edildi. Fredrik Gulbrandsen, tedavisinin ardından sahada çalıştı.

Nacer Chadli ile Leonardo Duarte ise antrenörler eşliğinde sahada adaptasyon ve kondisyon antrenmanları yaptı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı, yarın saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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