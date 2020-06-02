Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
02.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:57
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından kuvvet çalışması yaptı.
Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.
Kaynak: AA