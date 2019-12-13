MediaMarkt Ankara bölgesinin doğum gününü indirimlerle kutluyor
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MediaMarkt Ankara bölgesinin doğum gününü indirimlerle kutluyor

MediaMarkt, 14-15 Aralık tarihleri arasında Ankara bölgesine bağlı Çorum, Eskişehir, Konya, Samsun ve Trabzon illerinde doğum gününü kutlayacak.

13.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:12
MediaMarkt Ankara bölgesinin doğum gününü indirimlerle kutluyor

MediaMarkt, 14-15 tarihleri arasında bölgesine bağlı , Eskişehir, Konya, Samsun ve Trabzon illerinde doğum gününü kutlayacak.

MediaMarkt'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye pazarına 2007 yılında giren ve Türkiye'nin en geniş alanına sahip elektronik perakendecisi konumunda bulunan MediaMarkt, kampanya kapsamında cep telefonlarından beyaz eşyaya, elektrikli mutfak ürünlerinden televizyonlara ve aksesuarlara kadar binlerce üründe indirim uygulayacak.

MediaMarkt; büyük indirimler gerçekleştirdiği ürünlerinin yanı sıra 12 taksite varan ödeme seçenekleri de sunacak.

Kaynak: AA
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