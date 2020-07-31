HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Mavi vatanın kartalları için Antalya tersanelerinde hummalı çalışma

Mavi vatanın kartalları için Antalya tersanelerinde hummalı çalışma Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için yüzde yüz yerli ve milli 122 donanımlı özel bot Antalya'da üretiliyor 35 deniz mili (70 km) sürate sahip olacak bot, Artvin Hopa'dan İskenderun'a kadar en küçük...

31.07.2020 14:45 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:53

Mavi vatanın kartalları için Antalya tersanelerinde hummalı çalışma

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için yüzde yüz yerli ve milli 122 donanımlı özel bot Antalya'da üretiliyor

35 deniz mili (70 km) sürate sahip olacak bot, Artvin Hopa'dan İskenderun'a kadar en küçük kasabada bile konuşlandırılarak, arama kurtarma, kaçakçılık olayları ve yasa dışı göçmen faaliyetlerinin önlenmesinde aktif rol alacak

Tersane Genel Müdürü Utku Alanç:

"Bu hacimde 122 bot üretimi dünyada bir rekordur"

"Tasarımı yüzde yüz yerlidir ve Türk mühendisleri tarafından çalışılmış, doğrulama fazları da onlar tarafından yapılmıştır"

"Her askeri personel ufak bir joystickle botu rahatlıkla kumanda edebilir, bot çok üstün stabilizasyon sistemleriyle donatıldı, tüm denizlerde kullanıma uygun. Bu önemli bir kriter"

ANTALYA - Antalya'da Sahil Güvenlik Komutanlığı için seri üretim halinde 122 adet 12 metre boyunda hareket kabiliyeti yüksek kontrol botu üretiliyor. 35 deniz mili sürate sahip olacak bot, Artvin Hopa'dan İskenderun'a kadar en küçük kasabada bile konuşlandırılarak, arama kurtarma, kaçakçılık olayları ve yasa dışı göçmen faaliyetlerinin önlenmesinde aktif rol alacak.

Antalya Serbest Bölge'de faaliyet yürüten Ares Tersanecilik Genel Müdürü Utku Alanç, 2018 yılı itibarıyla en büyük askeri gemi ihracatçısı konumundayken şimdi Türk Sahil Güvenliği'ne hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti. Projenin 2018 yılında başladığına ve 1 yıl sonra tasarım çalışmalarına başladıklarına değinen Alanç, "Projenin ismi kontrol botudur. 122 bottan oluşuyor. Bu anlamda bir dünya rekorudur. Bu hacimde bir üretim dünyada henüz uygulanmış değil. 122 botun 105 adeti Sahil Güvenlik, 17'si ise Emniyet Genel Müdürlüğü için inşa edilecek. Yaklaşık 5-6 yıllık bir proje olacak. 5 yıl içinde tüm botların teslimini hedefliyoruz" dedi.

"Tasarımı yüzde yüz yerli"

Tasarım çalışmalarının ağustos ayı içinde sona ereceğini belirten Utku Alanç, " Tasarım çalışması Sahil Güvenlik komutanlığının uzman personelinin katkısıyla tamamladık. Tasarımı yüzde yüz yerlidir ve Türk mühendisleri tarafından çalışılmış, doğrulama fazları da onlar tarafından yapılmıştır."diye konuştu.

"Tüm sahil kasabalarımıza konuşlanacak"

Botların özeliklerinden bahseden Alanç şöyle konuştu: " Botlar 12 metre boyunda ve yaklaşık 35 deniz mili sürate sahip olacak. Yasa dışı göçmen faaliyetlerin önlenmesi, arama kurtarma, kaçakçılık olaylarının önlenmesinde aktif olarak yer alacaktır. Sayı çok yüksek Artvin Hopa'dan, İskenderun'a kadar en küçük kasabada bile konuşlandırılacaklar. 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacak. Gelen bir ihbarda 5 dakika içinde botla müdahale edilebilecek."

"Her personel kolayca kullanacak"

Botun en önemli özelliğinin her askeri personelin kolaylıkla kullanabilecek olması olduğundan bahseden Alanç, "Ufak bir joystickle botu kumanda edebilmek mümkün. Botun tüm manevraları ufak bir joystickle yapılabiliyor. İleri, geri, yol verme, yanaştırma ve dönme gibi işlemleri tamamen joystick marifetleriyle yapılıyor. Tekne, çok üstün stabilizasyon sistemleriyle donatıldı. Tüm denizlerde kullanıma uygun, bu önemli bir kriter. Zira botlar yeri geldiğinde kazazede kurtaracak. Hem personelin rahat manevra yapabilmesi, hem de kazazedelerin hasarsız ve emniyetli şekilde en yakın sağlık kuruluşuna intikal edilmesi gerekiyor. Bir de botun arkasında kurtarma istasyonu mevcut olacak. Yerli tasarım ve yerli üretimdir. Bir prototip üretimi gerçekleştirdik. Şu anda faal. Botlara entegre ettikten sonra personelin denize inmesine gerek kalmadan doğrudan denizden kazazedenin bot üzerine alınmasını sağlayacak" dedi.

Botların model üretiminin tamamlanmasıyla beraber bu yıl Aralık ayı içerisinde Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim edileceğini ifade eden Utku Alanç, ilk botun prototip olmasına karar verildiğini ve komutanlık tarafından yaklaşık 2 ay boyunca deneneceğini belirtti.

"2 ayda 6 bot teslim edeceğiz"

Botun tüm denizlerde kullanılacağını aktaran Alanç, sözlerine şöyle devam etti:

"Buradan alacağımız uzman görüşleriyle nihai tasarımları oluşturacağız. 122 botun seri imalatına Ocak ve Şubat ayı itibarıyla başlanmış olacak. Bu noktadan itibaren otomobil fabrikası gibi gemi inşaatı tarihinde bir ilk olacak. 2 ayda bir 6 bot teslim edecek şekilde hızlı imalat sürecimiz olacak."

Alanç, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığında alüminyum botların mevcut olduğunu kaydederek, "Bu projede biz gelişmiş kompozit malzeme önerdik. Hem üretimin seri olması anlamında avantaj, hem de kompozitin diğer metallere oranla bakım gerektirmemesi anlamında ve operasyonel anlamda da büyük avantaj sağlayacak" dedi.

Mavi vatanın kartalları için Antalya tersanelerinde hummalı çalışma

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı 3. Sayfa
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor Ekonomi
Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı 3. Sayfa
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu Magazin
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor Yaşam
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Magazin
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz
Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak
Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Genç kızları taciz eden şüpheli: Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum
Genç kızları taciz eden şüpheli: Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Diyarbakır'daki kurbanlık pazarlarında tedbirler hiçe sayıldı
Diyarbakır'daki kurbanlık pazarlarında tedbirler hiçe sayıldı
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Devlet Bahçeli Twitter'a 1 ay sonra Fatih Karagümrük tweetiyle döndü
Devlet Bahçeli Twitter'a 1 ay sonra Fatih Karagümrük tweetiyle döndü
Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor
Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Karagümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti
Karagümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Fatih Sultan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Can Yaman Acun Ilıcalı Nebahat Çehre İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Okan Buruk Mehmet Topal Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Avrupa Yangın Bayram
Şu an buradasınız: Mavi vatanın kartalları için Antalya tersanelerinde hummalı çalışma - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 15:10:34. #1.15#
title