Masumlar Apartmanı İnci diziden ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı'nda Farah Zeynep Abdullah diziden çıktı mı?

TRT 1'in büyük bir beğeniyle izlenen Masumlar Apartmanı dizisi dün akşam mükemmel oyunculuklarıyla izleyenleri mest etti. Dizinin başrol oyuncusu İnci'nin Han karakterine boşanma davası açması kafaları karıştırdı. Peki, Masumlar Apartmanı İnci diziden ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı'nda Farah Zeynep Abdullah diziden çıktı mı?

TRT 1'in büyük bir beğeniyle izlenen Masumlar Apartmanı dizisi dün akşam mükemmel oyunculuklarıyla izleyenlerimest etti. Dizinin başrol oyuncuları arasında yer alan ve İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın Han karakterine boşanma davası açması kafaları karıştırdı. İnci'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Peki, Masumlar Apartmanı İnci diziden ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı'nda Farah Zeynep Abdullah diziden çıktı mı? İşte detaylar haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI İNCİ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

TRT 1 ekranlarının adından en çok söz ettiren dizisinde bu hafta Han, terkedilmenin acısıyla İnci'yi aramanın peşine düşer. Tüm çabaları sonuçsuz kalırken yapımın izleyenleri yeni bölümde yer almayan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın neden dizinin bu bölümünde yer almadığını merak ediyor…

MASUMLAR APARTMANI FARAH ZEYNEP ABDULLAH DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Masumlar Apartmanı İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrıldığı hakkından açıklama bulunmamaktadır.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, İnci'nin ortadan kaybolmasıyla perişan bir haldedir. İnci'yi bulmak için çalmadığı kapı kalmaz ancak çabaları sonuçsuz kalır. Han'ın terk edilme travması bu kez daha da güçlü tetiklenmiş ve onu karanlığın içine, en dibe çekmiştir.

Safiye ise Naci'nin eski eşinin Gülru olduğunu öğrenmenin yıkımı içindedir. Hem en yakın arkadaşından hem de Naci'den gelen ihanet Safiye'nin yeniden içine kapanmasına sebep olur.

Naci'nin hastalığını öğrenen Gülru ise pes etmemeye kararlıdır. Naci'ye yaşama ümidi vermek için, hiç beklenmedik birinden yardım istemek de dahil, her yolu dener.

Han için ayrı, Safiye için ayrı endişelenen Gülben, ikisine de yardım etmek için kolları sıvar.