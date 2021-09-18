MasterChef bu hafta 70. bölümünün yayınlanmasının ardından dış çekimin nerede yapıldığı en çok merak edilen konu oldu. Vatandaşlar MasterChef Türkiye dış çekimi hakkında internette en çok "MasterChef Türkiye bu hafta nerede? Masterchef bugün nerede? Masterchef son bölüm nerede çekildi?" sorularını araştırdı. MasterChef Türkiye'nin dış çekiminin nerede yapıldığı ile ilgili detaylar haberimizde. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MASTERCHEF TÜRKİYE BU HAFTA NEREDE?

MasterChef Türkiye 70. dış çekimi vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmekte. Afrika'daki fakirlik ve su konularının işlendiği ve MasterChef Türkiye'nin açtırdığı su kuyusunun kutlandığı 70. bölüm Türkiye'nin su kaynakları arasında yer alan Ömerli Barajı'nda çekildi.

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