MasterChef'te kim elendi? 20 Eylül Pazar MasterChef menüsü ne oldu?
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MasterChef'te kim elendi? 20 Eylül Pazar MasterChef menüsü ne oldu?

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye 19 Eylül'de kırmızı ve mavi takımların sokunulmazlık oyunuyla heyecan artırdı. Dokunulmazlığı kaybedne kırımızı takım içinden eleme potasına göndereceği ismi belirledi. Peki, 20 Eylül Pazar günü MasterChef'te kim elendi?

MasterChef'te kim elendi? 20 Eylül Pazar MasterChef menüsü ne oldu?
20.09.2020 20:51 | Son Güncelleme: 20.09.2020 20:54

Cumartesi akşamı farklı bir konseptle izleyicisi karşısına çıkan MasterChef'te her iki takımdan da 6 isim eleme potasına gitti. 20 Eylül Pazar akşamı ise bu altı isim arasında gerçekleştirilen yarışmayla da gidecek aday belli olacak. MasterChef günün menüsü ne oldu? İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Cumartesi günü yayımlanan bölümde kırmızı takım, mavi takım tarafından büyük bir mağlubiyete uğramıştı. Takım dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takım, Sefa, Selin, Tanya ve Berker'i potaya gönderdi.

Mavi takım ise Furkan'ın kaptanlığında gerçekleştirdiği oyunların ardından ilk mücadelede kırmızı takıma yenilerek eleme adayını çıkarmıştı. Dokunulmazlığı elde eden Duygu, potaya Serhat'ı gönderdi. Takım oylamasında da ikinci eleme adayı Özgül seçildi.

Eleme potasında yer alan Serhat, Sefa, Özgül, Selin, Tanya ve Berker arasında yapılan eleme oyunu sonrası giden isim netleşecek.

MASTERCHEF GÜNÜN MENÜSÜ

Mehmet, Danilo ve Somer şefler; Serhat, Sefa, Özgül, Selin, Tanya ve Berker'in eleme oyununda ana maddesi peynir olan bir yemek yapmalarını istedi. 5 çeşit peynirden herhangi biri ya da bir kaçının ana unsur olması istendi.

MasterChef'te kim elendi? 20 Eylül Pazar MasterChef menüsü ne oldu?

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