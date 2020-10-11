MasterChef kim elendi? MasterChef 11 Ekim eleme potasında kimler var?
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MasterChef kim elendi? MasterChef 11 Ekim eleme potasında kimler var?

11.10.2020 22:30 | Son Güncelleme: 12.10.2020 00:17
MasterChef kim elendi? MasterChef 11 Ekim eleme potasında kimler var?

MasterChef günün menüsü nedir? Sevilen lezzet yarışması MasterChef Türkiye 2020'de eleme heyecanı ekrana damga vurdu. Ebru ve Esra kaptanlığında yarışan mavi ve kırmızı takımlardan kaybeden taraf kırmızı oldu. Kırmızı takım Eray haricinde eleme oyununa gitti. Peki, eleme potasında kimler var? MasterChef'de kim elendi?

MasterChef'de dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım oldu. Kırmızı takım içerisinden bireysel dokunulmazlığı ise Eray kazandı. Takım olarak eleme oyununa giden kırmızı takımda kimler var? MasterChef Türkiye'de bu hafta kim elendi? İşte, detaylar...

MASTERCHEF 2020 ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Elenecek yarışmacının belli olacağı eleme yarışmasında kırmızı takımdan potada olan 6 yarımacı kıyasıya mücadele etti. Eleme potasında olan ve eleme oyununa kalan isimler şöyle: Serhat, Berker, Tanya, Ebru, Walison, Sefa.

MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye 2020 eleme potasında kimler var?

MASTERCHEF GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Yarışmanın Pazar akşamı yayımlanan 75. bölümünde kırmızı takımdan 6 kişi eleme oyununa çıktı. Bu bölümde Somer, Mehmet ve Danio şefler yarışmacılarda bottarga ile enfes yemekler yapmalarını istedi. 6 yarışmacının da yaratıcılığının konuştuğu oyunda kim birinci oldu, kim elendi?

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Yarışmada birbirinden başarılı 6 isim de tabaklarını jüriye sundu. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin tadım aşaması tamamlandı ve Somer Şef, en başarılı tabak olarak Serhat'ın adını verdi. İkinci en iyi tabak Tanya oldu. Üçüncü olan yarışmacı Berker seçildi. Üçlü eleme oyunu için Sefa, Ebru ve Walison karşı karşıya geldi.

Ebru, Walison ve Sefa hamsi kuşu yemeği ile potadan kurtulmak için çabaladı. Sefa potadan çıkan ilk isim oldu. Yarışmaya veda eden isim ise Walison oldu.

MasterChef kim elendi? MasterChef 11 Ekim eleme potasında kimler var?

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