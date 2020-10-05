Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? 5 Ekim Pazartesi MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? 5 Ekim Pazartesi MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim?

05.10.2020 20:30 | Son Güncelleme: 05.10.2020 20:33
Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? 5 Ekim Pazartesi MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim?

MasterChef'te bugün kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak kaptanlığı almaya çalıştı. Peki, 5 Ekim Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim?

MasterChef Türkiye bu akşam özel yemek tarifleri kaptanlık oyununa sahne oluyor. Gece sonunda bir kişi kaptanlığı kazanacak. Peki, MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Kırmızı takım kaptanı kim? Mavi takım kaptanı kim? 5 Ekim Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı?

5 EKİM MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU'NU KİM KAZANDI?

5 Ekim Pazartesi günü Masterchef'te kaptanlık oyunu oynanacak. Henü yarışma başlamadı. Detayları ekleyeceğiz. Takipte kalabilirsiniz...

Mavi takım kaptanı:

Kırmızı takım kaptanı:

Mavi Takım kadrosu:

Henüz açıklanmadı.

Kırmızı Takım kadrosu:

Henüz açıklanmadı.

İlgili Haberler

Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? 28 Eylül Pazartesi MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim?
Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? 28 Eylül Pazartesi MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim?
Masterchef Kaptanlık Düellosu'nu kim kazandı? 28 Eylül Pazartesi MasterChef'te kaptanlık düelsunu kim kazandı?
Masterchef Kaptanlık Düellosu'nu kim kazandı? 28 Eylül Pazartesi MasterChef'te kaptanlık düelsunu kim kazandı?
MasterChef düelloyu kim kazandı? Mavi takım – Kırmızı takım pilav düellosunu kim kazandı? Pilav düellosunda kim kiminle eşleşti?
MasterChef düelloyu kim kazandı? Mavi takım – Kırmızı takım pilav düellosunu kim kazandı? Pilav düellosunda kim kiminle eşleşti?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Abdulhekin Ayhan
Magazin Şehrazat Ivana Sert Hazal Kaya Hülya Avşar
Spor Fırat Aydınus Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Steven Gerrard Vincent Aboubakar
Daha Fazla Beşiktaş Futbolcu Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Masterchef Kaptanlık Oyunu'nu kim kazandı? 5 Ekim Pazartesi MasterChef'te kaptanlığı kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim? Kırmızı takım kaptanı kim? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 20:33:29. #1.15#
title