MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Ekim Masterchef eleme adayları kim oldu?

Masterchef bugün 22 Ekim Perşembe 2. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışmanın sonucunda mavi takım dokunulmazlığı kazanmıştı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Peki bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 3. ve 4. eleme adayları kim?