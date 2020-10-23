MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Ekim Masterchef eleme adayları kim oldu?
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MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Ekim Masterchef eleme adayları kim oldu?

23.10.2020 00:31 | Son Güncelleme: 23.10.2020 00:34
MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Ekim Masterchef eleme adayları kim oldu?

Masterchef bugün 22 Ekim Perşembe 2. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışmanın sonucunda mavi takım dokunulmazlığı kazanmıştı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Peki bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 3. ve 4. eleme adayları kim?

Masterchef'te bugün Somer Şef'in Rogan Josh yemeği ile dokunulmazlık oynandı. Peki bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? 22 Ekim Perşembe dokunulmazlığı kim aldı? 3. eleme adayı olarak hangi ismi söyledi?

22 EKİM PERŞEMBE MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugün 2 takım kıyasıya mücadele etti. Şeflerin verdiği oylama sonucunda mavi takım 4-3 kazandı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununu Ebru kazandı. Ebru 3. eleme adayı olarak Tanya'nın ismini verdi. Takım içerisinde yapılan oylama sonucunda 4. eleme adayı ise kırmızı takım kaptanı Emir seçildi.

DOKUNULMAZLIK KAZANAN İSİM : EBRU

ELEME ADAYLARI KİMLER?

3. eleme adayı : Tanya

4. eleme adayı : Emir

Haftanın 3. eleme adayı Tanya olurken, takım içerisinde yapılan oylamada 4. eleme adayı mavi takımın kaptanı Emir seçildi.

BUNA GÖRE HAFTANIN TÜM ELEME ADAYLARI

1. eleme adayı : Berker

2. eleme adayı : Sefa

3. eleme adayı : Tanya

4. eleme adayı : Emir

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