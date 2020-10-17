MasterChef 80. bölüm fragmanı yayımlandı mı? MasterChef son bölüm izle! 17 Ekim MasterChef yarışmasında neler oldu?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef 80. bölüm fragmanı yayımlandı mı? MasterChef son bölüm izle! 17 Ekim MasterChef yarışmasında neler oldu?

17.10.2020 20:17 | Son Güncelleme: 17.10.2020 20:21
MasterChef 80. bölüm fragmanı yayımlandı mı? MasterChef son bölüm izle! 17 Ekim MasterChef yarışmasında neler oldu?

17 Ekim Cumartesi ekrana gelen MasterChef Türkiye yarışmasında İspanyol rüzgarları esti. Peki, MasterChef 80. bölüm fragmanı yayımlandı! MasterChef son bölüm izle! 17 Ekim MasterChef yarışmasında neler oldu?

MasterChef'te bugün dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya çalışarak dokunulmazlığı almaya çalıştı. İspanya lezzetleri birbirinden lezzetli tabaklar hazırlayan yarışmacılar zorlu anlar yaşadı? Peki, 17 Ekim MasterChef yarışmasında neler oldu?

17 EKİM MASTERCHEF YARIŞMASINDA NELER OLDU?

Birbirinden lezzetli yemekler yapan yarışmacılar zorlu süreçler ile baş ediyor. 15 Temmuz bölümünde yayınlanan bölümde İspanya mutfağı lezzetleri yapan yarışmacılar, 17 Ekim bölümünde Balıkesir ilinde yemekleri sergileyecek. Balıkesir yöresinin doğal güzellikleri ve yemeklerini yapacak yarışmacılar şeflerin beğenisine sunacak.

MASTERCHEF 80. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

17 Ekim tarihinde yayınlanan MasterChef yarışmasında dokunulmazlık mücadelesi devam etti. Hemen hemen tüm tabaklar oldukça beğenildi ve bu durum şefleri zorladı. Peki, yarınki MasterChef yarışmasında neler olacak? 80. bölüm MasterChef Türkiye fragmanı yayınlandı mı? Henüz MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

İlgili Haberler

MasterChef 78. bölüm fragmanı yayımlandı! MasterChef son bölüm izle
MasterChef 78. bölüm fragmanı yayımlandı! MasterChef son bölüm izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanı izle? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm neler oldu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanı izle? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm neler oldu?
Masterchef Sefa'ya ne oldu? Masterchef dokunulmazlık oyununda Sefa sakatlandı mı?
Masterchef Sefa'ya ne oldu? Masterchef dokunulmazlık oyununda Sefa sakatlandı mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Özgür Özel Bülent Turan Engin Yıldırım Enis Berberoğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Hazal Kaya Merve Boluğur
Spor Samatta Erol Bulut Mert Günok Metin Oktay Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Füze Otomobil Karadeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MasterChef 80. bölüm fragmanı yayımlandı mı? MasterChef son bölüm izle! 17 Ekim MasterChef yarışmasında neler oldu? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 20:21:30. #1.14#
title