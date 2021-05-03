MASKİ, tam kapanmada vatandaşların yanında olmaya devam ediyor
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MASKİ, tam kapanmada vatandaşların yanında olmaya devam ediyor

MASKİ, tam kapanmada vatandaşların yanında olmaya devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma sürecinde de vatandaşların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermeye devam ediyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan vatandaşların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Abone İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 17 günlük tam kapanma sürecinde de 185 Çözüm Merkezi'ne ve telefon ile gelen talepler doğrultusunda hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşların elektronik kartlı su sayaçlarına su yükleme ve avans bakiye işlemleri, arızaların giderilmesi gibi hizmetler 17 Mayıs'a kadar sürdürülecek.

Tam kapanma sürecinin tamamında hizmetler aksamadan sürecek

Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, MASKİ olarak 17 ilçede 628 bin aboneye hizmet verdiklerini hatırlatarak, "17 ilçemizde de kaliteli hizmet verebilmek adına yeterli personel ve imkana sahibiz. 17 günlük tam kapanma sürecinin ilk gününden itibaren 185 Çözüm Merkezi ya da telefon yoluyla bizlere ulaşan vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz.Ekiplerimiz, evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda elektronik kartlı su sayaçlarına su yükleme, avans bakiye işlemleri, su arızalarının ivedilikle giderilmesi gibi hizmetler, 17 Mayıs'a kadar 7/24 sürdürecek. Hizmetlerin takibi tarafımızca yapılmaktadır. Tam kapanma sürecinin tamamında da bu hizmetimizi aksatmadan devam ettireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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