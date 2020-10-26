Maske takmayanların bahanesi sigara oldu
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Maske takmayanların bahanesi sigara oldu

26.10.2020 16:14 | Son Güncelleme: 26.10.2020 16:22

Maske takmayanların bahanesi sigara oldu Kimi kameraları görünce maske taktı bazılarının ise bahanesi sigara oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüs vaka sayısında artışın yaşandığı kentler arasında gösterdiği Gaziantep'in çarşı ve pazarlarında yoğun kalabalık yaşanıyor.

Maske takmayanların bahanesi sigara oldu

Kimi kameraları görünce maske taktı bazılarının ise bahanesi sigara oldu

GAZİANTEP - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüs vaka sayısında artışın yaşandığı kentler arasında gösterdiği Gaziantep'in çarşı ve pazarlarında yoğun kalabalık yaşanıyor. Tüm ikazlara rağmen maske takmayan vatandaşlar bahane olarak ise sigarayı gösteriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüs vaka sayısında artışın yaşandığı kentlerden biri olan Gaziantep'te vatandaşlar çarşı ve pazarlara akın ediyor. İnsan selinin yaşandığı yerlerde vatandaşlar tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına riayet etmiyor, maske kullanmıyor. Korona virüsün artmaya başladığı bu dönemde dışarıda bulunan ve maske bile kullanmayan vatandaşlardan bazıları kameraları görünce maskesini takıyor, kimilerinin ise bahanesi maske oluyor. Maske takmayan vatandaşlar maskelerini sigara içmek için çıkardıklarını ifade ederken, kameraları görünce maske takmaya başladı.

Kameraları görünce maske taktılar

Maske takmayan Gaziantepli vatandaşlar kameraların kendilerini çektiklerini görünce maske takmaya başladı. Kameraları gördükten sonra maske takan vatandaş, " Sizi gördüm, şimdi maskeyi takıyorum" dedi.

"Lütfen maske takın"

Maske takmayan vatandaşlara tepki gösteren ve maske kurallarına uyulması gerektiğini söyleyen bir sağlık personeli ise, " Öncelikle bütün insanların kurallara uymasını istiyorum. Bir sağlık personeli olarak hastanede çok fazla zorluk çekiyoruz. Korona virüslü hasta tedavi olmak için hastanemize geliyor. Hastaneye gelen virüslü vatandaşımız bizi de etkiliyor. Sağlık personellerimize ve insanlarımıza bu tarz zorlukları yaşatmamak için lütfen maske ve mesafe kurallarına uyalım" diye konuştu.

Kurallara uymayanlara ceza yağdı

Vatandaşların kurallara uymamakta ısrarcı olduğu kentte polis ekiplerinin denetimleri de sürüyor. Gaziantep'te denetimlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 1001 kişiye para cezası kesildi.

Maske takmayanların bahanesi sigara oldu
Maske takmayanların bahanesi sigara oldu
Maske takmayanların bahanesi sigara oldu
Maske takmayanların bahanesi sigara oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

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