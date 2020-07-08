Masatlı, çalışmalar hakkında Üçok'tan bilgi aldı
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Masatlı, çalışmalar hakkında Üçok'tan bilgi aldı

Suluova Belediyesini ziyaret eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Fatih Üçok'tan Belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Masatlı, çalışmalar hakkında Üçok'tan bilgi aldı
08.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:34

Suluova Belediyesini ziyaret eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Fatih Üçok'tan Belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Vali Mustafa Masatlı, ilçe halkına sunulan hizmetler ve uygulanan projeler konusunda Başkan Üçok'tan bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu. Vali Masatlı'yı başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte karşılayan Belediye Başkanı Fatih Üçok, çalışmaları hakkında genel bilgi vererek yeni görevlerinde başarılar dileklerini iletti. - AMASYA

Kaynak: İHA

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