Marmaris'te tematik denetimler yapıldı
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Marmaris'te tematik denetimler yapıldı

İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - Haberler | Güncel

Marmaris'te tematik denetimler yapıldı Marmaris'te de tüm yurtta olduğu gibi 'Yoğunlaştırılmış Tematik Denetimler' kapsamında denetim yapıldı.

Marmaris'te tematik denetimler yapıldı

MUĞLA - Marmaris'te de tüm yurtta olduğu gibi 'Yoğunlaştırılmış Tematik Denetimler' kapsamında denetim yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde pandemi sebebi ile yapılan denetimler hız kesmeden devam ediyor. 02 Nisan Cuma günü sabah 10.00 ile 18.00 arasında yapılan uygulamada marketler, çay bahçeleri, giyim mağazaları, yeme-içme yerleri ilçe merkezinde polis ve zabıtalar, kırsal mahallelerde jandarmalar tarafından denetlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen salgınla mücadelede 'Dinamik Denetim Modeli' projesi 'Yoğunlaştırılmış Tematik Denetimler' kapsamında denetim yapıldı. Denetimlerde yeme içme alanlarında yüzde elli kapasite, sosyal mesafe, hijyen, maske ve açılış kapanış saatleri denetlendi. İşyerlerinde dezenfeksiyon ve gelen müşterilerin maske ve mesafesi kontrol edildi ayrıca gıda satan işyerlerinde ürünler kontrol edildi.

Sokaklarda yürüyen vatandaşlara maske, trafikte motorlu araçlara kask, maske ve belge kontrolü yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Marmaris kaymakamlığına bağlı denetleme ekipleri, Marmaris belediyesine bağlı zabıtalar ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kurallara uymayan işyeri sahipleri ve vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Trafik denetiminde belgesi olmayan araçlar çekici ile otoparka çektirildi.

Marmaris'te tematik denetimler yapıldı
Marmaris'te tematik denetimler yapıldı
Marmaris'te tematik denetimler yapıldı
Marmaris'te tematik denetimler yapıldı
Marmaris'te tematik denetimler yapıldı
Marmaris'te tematik denetimler yapıldı
Marmaris'te tematik denetimler yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL

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