Marmaris'te sokak hayvanları unutulmadı
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Marmaris'te sokak hayvanları unutulmadı

17.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 17.01.2021 16:02
Marmaris'te sokak hayvanları unutulmadı

Marmaris'te, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.

Marmaris'te, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.

İlçe Tarım Müdürlüğü personeli, kısıtlama gününde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yardımına koştu.

Ekipler, sokak aralarında gördükleri köpek ve kediler için uygun noktalara ve parklara mama bıraktı. Ayrıca barınaktaki hayvanlara da mamam desteği sağlandı.

Halk Plajı'ndaki güvercinleri de unutmayan ekipler, buradaki kuşları da besledi.

Marmaris İlçe Tarım Müdürü Nejmettin Kaya, Müdürlük personeli olarak memurundan şoförüne kadar sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde düzenli şekilde sokak hayvanlarını beslediklerini belirterek, ekiplerin pek çok noktaya mama bıraktığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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