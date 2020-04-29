Marmaris'te seyyar manavlar iş başında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Marmaris'te seyyar manavlar iş başında

MUĞLA (İHA) – Marmaris'te, başta 65 yaş ve üstü olmak üzere semt pazarlarına gelemeyen vatandaşlar için gezici manavlar Marmaris sokaklarında satış yapmaya başladı.

Marmaris'te seyyar manavlar iş başında
29.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:15

MUĞLA (İHA) – Marmaris'te, başta 65 yaş ve üstü olmak üzere semt pazarlarına gelemeyen vatandaşlar için gezici manavlar Marmaris sokaklarında satış yapmaya başladı.

Hem pazarlarda oluşan yoğunluğu engellemek, hem de sokağa çıkamayan vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Zabıta Müdürlüğü'nün koordine ettiği seyyar manavlar hizmete başladı. İlk gün Siteler, Armutalan, Beldibi ve Kemeraltı Mahallesi'nde satış yapan manavlar, meyve ve sebzeleri hijyen kuralları gereğince önceden hazırlanmış poşetler içerisinde vatandaşlara sundu. Bu dönemde evlerinde kalan ve alışveriş yapamayan vatandaşlar kapılarına kadar gelen hizmetten memnun olduklarını belirterek Marmaris Belediyesi'ne teşekkür etti.

Denetimli seyyar manavların çalışmalarını Belediye Başkanı Mehmet Oktay da, takip etti. Oktay, "Bu süreçte vatandaşlarımızın her türlü mağduriyetlerini azaltmayı hedefliyoruz. Seyyar manavlarımız pazarların da insan yükünü azaltmış olacak. Belediyemizle işbirliği yapan manavcı esnafımıza da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Haberler
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı Haberler
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı Haberler
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu
Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu
La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor
La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailenin yeni doğan çocuğuna 'Hamza' ismini verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailenin yeni doğan çocuğuna 'Hamza' ismini verdi
Galatasaray'ın istediği Erdoğan Yeşilyurt'tan transfer açıklaması: Önceliğim Sivasspor
Galatasaray'ın istediği Erdoğan Yeşilyurt'tan transfer açıklaması: Önceliğim Sivasspor
Almanya'da 'Eşcinsellik hastalıktır' paylaşımı yapan Türk doktor işinden kovuldu
Almanya'da "Eşcinsellik hastalıktır" paylaşımı yapan Türk doktor işinden kovuldu
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Dolar 6,99 seviyesinden işlem görüyor
Dolar 6,99 seviyesinden işlem görüyor
El Salvador'da mahkumların iletişimini kesmek için sac levhalar takıldı
El Salvador'da mahkumların iletişimini kesmek için sac levhalar takıldı
Tıbbi ekipman sıkıntısı çeken Alman doktorlar, durumu çıplak pozlarla protesto ediyor
Tıbbi ekipman sıkıntısı çeken Alman doktorlar, durumu çıplak pozlarla protesto ediyor
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek
Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 112 artarak 58 bin 368'e yükseldi
Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi
Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi
Esed, koronavirüs haritasında İskenderun'u da Suriye'ye dahil etti
Esed, koronavirüs haritasında İskenderun'u da Suriye'ye dahil etti
Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı
Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da son 3 yıla göre ölüm oranı yüzde 30-35 daha fazla
Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da son 3 yıla göre ölüm oranı yüzde 30-35 daha fazla
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Ozan Güven Aslı Enver Ebru Şallı
Spor Falcao Arda Turan Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Mayıs Terör Afrin
Şu an buradasınız: Marmaris'te seyyar manavlar iş başında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 17:18:19. #1.15#
title