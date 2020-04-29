Marmaris'te seyyar manavlar iş başında MUĞLA (İHA) – Marmaris'te, başta 65 yaş ve üstü olmak üzere semt pazarlarına gelemeyen vatandaşlar için gezici manavlar Marmaris sokaklarında satış yapmaya başladı.

MUĞLA (İHA) – Marmaris'te, başta 65 yaş ve üstü olmak üzere semt pazarlarına gelemeyen vatandaşlar için gezici manavlar Marmaris sokaklarında satış yapmaya başladı.

Hem pazarlarda oluşan yoğunluğu engellemek, hem de sokağa çıkamayan vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Zabıta Müdürlüğü'nün koordine ettiği seyyar manavlar hizmete başladı. İlk gün Siteler, Armutalan, Beldibi ve Kemeraltı Mahallesi'nde satış yapan manavlar, meyve ve sebzeleri hijyen kuralları gereğince önceden hazırlanmış poşetler içerisinde vatandaşlara sundu. Bu dönemde evlerinde kalan ve alışveriş yapamayan vatandaşlar kapılarına kadar gelen hizmetten memnun olduklarını belirterek Marmaris Belediyesi'ne teşekkür etti.

Denetimli seyyar manavların çalışmalarını Belediye Başkanı Mehmet Oktay da, takip etti. Oktay, "Bu süreçte vatandaşlarımızın her türlü mağduriyetlerini azaltmayı hedefliyoruz. Seyyar manavlarımız pazarların da insan yükünü azaltmış olacak. Belediyemizle işbirliği yapan manavcı esnafımıza da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA