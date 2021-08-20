MARMARİS'TE POLİSTEN YANAN ORMANI YEŞERTMEK İÇİN ÇALIŞMA
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MARMARİS'TE POLİSTEN YANAN ORMANI YEŞERTMEK İÇİN ÇALIŞMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki, orman yangınında zarar gören emniyete tahsisli alanın yeniden yeşertilmesi için polisler, harekete geçti.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki, orman yangınında zarar gören emniyete tahsisli alanın yeniden yeşertilmesi için polisler, harekete geçti. Ekipler, kendi aralarında topladıkları paralarla iş makinesi ve su tankerleri kiralayıp, yangında zarar gören 800 ağaçtan geride kalan 350'sinin diplerini kazıp, suladı.

Marmaris'te, 29 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında başlayan ve 9 gün süren orman yangınlarında, 27 yıl önce Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilen 6 dönüm arazide bulunan 800 kızılçam ağacının 450'si kül oldu. Kalan 350 ağacın tekrar canlandırılması için Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polisler, kendi aralarında para toplayarak iş makinesi ve 5 tanker kiraladı. Marmaris-İçmeler kara yolu 11'inci kilometresinde bulunan Pamucak mevkisindeki araziye getirilen iş makinesi, 350 ağacın çevresini kazdı. Polisler, tankerlerden hortumla çevresi düzenlenen kızılçam ağaçlarını suladı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de konuyla ilgili yatıkları açıklamada, "1994 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilen ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü alanı içerişinde bulunan yaklaşık 350 çam ağacı, kısmen etkilenmiştir. Ağaçları kurtarabilmek için polislerimiz kepçe marifeti ile ağaç etraflarına kazarak sulama işlemi yapmaktadır" denildi.

MARMARİS'TE POLİSTEN YANAN ORMANI YEŞERTMEK İÇİN ÇALIŞMA
MARMARİS'TE POLİSTEN YANAN ORMANI YEŞERTMEK İÇİN ÇALIŞMA
MARMARİS'TE POLİSTEN YANAN ORMANI YEŞERTMEK İÇİN ÇALIŞMA
MARMARİS'TE POLİSTEN YANAN ORMANI YEŞERTMEK İÇİN ÇALIŞMA
MARMARİS'TE POLİSTEN YANAN ORMANI YEŞERTMEK İÇİN ÇALIŞMA
MARMARİS'TE POLİSTEN YANAN ORMANI YEŞERTMEK İÇİN ÇALIŞMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MARMARİS'TE POLİSTEN YANAN ORMANI YEŞERTMEK İÇİN ÇALIŞMA - Haberler
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