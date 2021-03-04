Marmaris'te düzenlenecek MIYC Kış Trofesi 3. Ayak Yarışları, Kovid-19 nedeniyle ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Marmaris'te düzenlenecek MIYC Kış Trofesi 3. Ayak Yarışları, Kovid-19 nedeniyle ertelendi

04.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:30
Marmaris'te düzenlenecek MIYC Kış Trofesi 3. Ayak Yarışları, Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 6-7 Mart'ta düzenlenmesi planlanan MIYC Kış Trofesi 3. Ayak Yarışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ertelendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 6-7 Mart'ta düzenlenmesi planlanan MIYC Kış Trofesi 3. Ayak Yarışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ertelendi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünden (MIYC) yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında devam eden hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle, 6-7 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirmeyi planladığımız MIYC Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları ertelenmiştir. Güncel yarış tarihi ilerleyen günlerde ilan edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, 23-24 Ocak'ta yapılması planlanan MIYC Kış Trofesi 1. Ayak ve 13-14 Şubat'ta yapılması planlanan MIYC Kış Trofesi 2. Ayak yarışları da salgın dolayısıyla ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Pervin Buldan Mustafa Şentop Abdülhamit Gül
Magazin Alişan Sezen Aksu İrem Derici Aleyna Tilki
Spor Can Bartu Mustafa Er Cüneyt Çakır Mustafa Yumlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Marmaris'te düzenlenecek MIYC Kış Trofesi 3. Ayak Yarışları, Kovid-19 nedeniyle ertelendi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 12:30:30. #1.15#
title