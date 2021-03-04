Marmaris'te düzenlenecek MIYC Kış Trofesi 3. Ayak Yarışları, Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 6-7 Mart'ta düzenlenmesi planlanan MIYC Kış Trofesi 3. Ayak Yarışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ertelendi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünden (MIYC) yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında devam eden hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle, 6-7 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirmeyi planladığımız MIYC Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları ertelenmiştir. Güncel yarış tarihi ilerleyen günlerde ilan edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, 23-24 Ocak'ta yapılması planlanan MIYC Kış Trofesi 1. Ayak ve 13-14 Şubat'ta yapılması planlanan MIYC Kış Trofesi 2. Ayak yarışları da salgın dolayısıyla ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen