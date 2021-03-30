Marmaris Devlet Hastanesi inşaatının en kısa zamanda bitirilmesi planlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmaris Devlet Hastanesi inşaatının en kısa zamanda bitirilmesi planlanıyor

Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Sağlık
Marmaris Devlet Hastanesi inşaatının en kısa zamanda bitirilmesi planlanıyor

Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer ile AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete yeni Marmaris Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı

Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer ile AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete yeni Marmaris Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Gencer ile Mete, inşaat alanında yüklenici firma yetkililerinden hastanenin inşaatına ilişkin bilgiler aldı.

Gencer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte aşılama çalışmalarının da başarılı bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Planlandığı şekilde aşılama takvimine devam edildiğini dile getiren Gencer, "Muğla'da 50 yaş kadın nüfusu da aşılamaya başladık. Tahminimce Türkiye'de aşı planlanan oranlar kapsamında konusunda ilk üç il içerisine girdik." dedi.

Kadem Mete de hastanenin geçen yıl yatırım projesine alındığını belirtti. Ekonomik tedbirler nedeniyle yüzde 70'i tamamlanmamış hiçbir projeye kaynak aktarılmadığını anlatan Mete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'i bu durumdan ayrı tuttuğunu ifade etti.

Yüklenici firmanın Tarım ve Orman Bakanlığıyla yapılan protokol gereği önce lojman kısmını tamamladığını anlatan Mete, "Hastanemiz, kreşimizi ve teknik idare binamızın inşaatına başlandı. Oldukça hızlı bir şekilde ilerliyor, inşallah projenin bitme süresinden önce Marmaris'e bu güzel tesisi kazandırmış olacağız. Marmarisimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Datça Diyaliz Merkezi aktif hale gelecek

Datça Devlet Hastanesini de işlevsel hale getirmek için çalışmalara devam ettiklerini belirten Mete, Datça Diyaliz Merkezi'ni de aktif hale getirerek hastaların Marmaris'e gelmek zorunda kalmayacağını kaydetti.

Gencer ve Mete'ye, Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ahmet Mutlu Arıcı, Hastane Müdürü Esra Keskin, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Cem Adrian Merve Dizdar
Spor Cenk Tosun Erol Bulut İsmail Kartal Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Marmaris Devlet Hastanesi inşaatının en kısa zamanda bitirilmesi planlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 19:20:29. #1.15#
title