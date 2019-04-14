Marmaralı Balıkçılar Sezondan Umduğunu Bulamadı - Balıkesir/

AHMET PESEN/YAVUZ EMRAH SEVER - Marmara Denizi ve Ege Denizi'nin kuzeyinde av sezonunu yarın noktalayacak gırgır ve trol balıkçıları özellikle yılbaşından bu yana verimsiz bir dönem geçirdi.

Türkiye'de denizlerde geçen sene 1 Eylül'de başlayan avlanma mevsimi yarın tamamlanacak. Denizden son nasiplerini toplayacak balıkçılar, yaz mevsiminin sonuna kadar tekneleri ve ağlarının bakımını yapacak.

Yalova Merkez İlçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Erdal Tokalak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıkıntılı geçen bir sezonu geride bırakmaya hazırlandıklarını söyledi.

Tokalak, "Biz her ne kadar balık yok desek de sezon kötü geçti desek de bir şeyler tutuldu. 6 ay içinde kooperatiflerin düzenlediği nakil belgesi üzerinden kayıtlara bakın. Sadece hamsi olarak Yalova bölgesinde 40-50 bin ton balık tutulmuş." dedi.

Sezonda, yasağa giren av takımlarıyla avlanan balıkçıların hak ettikleri paraları kazandıklarını belirten Tokalak, kıyı balıkçılığında ise bu durumun tersinin yaşandığını anlattı.

Türkiye'de misina ağı ile avlanmanın yasak olduğunu hatırlatan Tokalak, "Bizim kullandığımız malzemeler pahalı malzemeler. Bir ağın maliyeti 10 bin liradan başlıyor. Denize atıp alamama ihtimali her seferinde var. Güneşin alnında duruyor. Kar, kış, tatlı ve tuzlu su; bunlar ağı bozuyor. Misina ağı yasağının Türkiye'den bir an önce kalkması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tokalak balıkçıları bu sezon hamsi, sardalya, istavrit, tekir, fener, bako ve sarı mezgit gibi balıkların ayakta tuttuğunu sözlerine ekledi.

"Sadece büyük gırgır ve kayıklara yasak var"

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde halde balıkçılık yapan Cem Tecimen ise 2017-2018 sezonuna bakıldığında bu dönem yılbaşına kadar olan yaz balıkçılığının daha verimli olduğuna dikkati çekti.

Bu süreçte palamut, hamsi ve çinekopun bolca tüketildiğini anlatan Tecimen, "Yılbaşından sonra balıkçılık zayıfladı ama yine çeşitlerimiz geliyor. 'Balık yasağı geldi' deniliyor. Halkımızı bilinçlendirmemiz lazım bu konuda; sadece büyük gırgırlara, büyük kayıklara yasak var, küçük kayıklara avlanma yasağı yok. Tezgahlarımızdan balık eksilmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Balık Hali'nde 7,5 aylık avlanma sezonu boyunca 25 bin 220 kasa sardalya, 66 bin 120 kasa hamsi, 17 bin 450 kasa istavrit, 16 bin 300 kasa çinekop, 4 bin 250 kasa kolyoz, 374 bin çift palamut, 38 bin 100 adet lüfer satışı yapıldı.

Halde bir önceki sezon 62 bin kasa sardalya, 33 bin kasa hamsi, 33 bin 800 kasa istavrit, 11 bin 200 kasa çinekop, 6 bin 600 kasa kolyoz, 163 bin çift palamut, 13 bin adet lüfer satılmıştı.

"Diğer denizlere göre Marmara'da sezon kötü geçti"

Sezonla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, diğer denizlere göre Marmara'da sezondan beklenen verimin alınamadığını aktardı.

Marmara Denizi'nde balıkçılığın göçle gelen balıklara bağlı olduğuna değinen Sarı, şöyle devam etti:

"Geçen yıla göre Bandırma haline gelen palamut sayısında iki kat artış gözüküyor ama bu palamut Marmara Denizi'nden avlanmadı, Karadeniz'den geldi. Karadeniz'de palamut iyi başladı ama sonu iyi gelmedi. Marmara'da sardalya da avlıyorduk, sardalya yarı yarıya düştü. Hamsi avlıyorduk, hamsi gelişi yükseldi. Hale giren hamsi miktarında yükseliş görüyoruz. Bu hamsi de Marmara'dan avlanan hamsi değil, Karadeniz'den gelen hamsi. Neden böyle oldu peki? Marmara'dan avlanan hamsi minicik oldu. Tavuk yemi gibi, avlanmaması gereken hamsi.

Marmara balıkçısı teknelerini barınaklarına bağlayalı bir ay oldu. 15 Nisan yeni geldi ama 1-1,5 ay önceden Marmaralı balıkçılar teknesini gitti bağladı. Bağlamayanlar kimler küçük balıkçılar. Türkiye'nin en büyük balıkçı filosuna sahip iki kırsal mahallemiz Erdek'te: Çakıl ve Karşıyaka. Buralardaki teknelerin bir kısmı Moritanya'ya gidiyorlar, orada avcılık yapıyorlar. Türkiye'nin av filosu çok büyük. Bu av filosunu küçültmenin yollarını arıyor bakanlık ama çabalar henüz yeterli değil. Onun için dışarıya açık denize doğru, uluslararası avcılık sahalarına doğru filomuzu yönlendirmemiz lazım. Onun için Moritanya ile yapılan balıkçılık anlaşması Marmaralı balıkçılar açısından bir şans, Türkiye balıkçılığı açısından bir şans. Hiç olmazsa yatırımlarını gidip orada değerlendirebilecekler. Umman'la, Tunus'la görüşmeler olduğunu biliyoruz ama henüz daha sonuçlanmış değil."

Prof. Dr. Sarı, Marmara'daki en büyük sorunun kaçak avlanma olduğunu savunarak, bu konuda denetimlerin artırılması gerektiğini belirtti.

Balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilir olduğunu dile getiren Sarı, "Her yıl üremeyle, büyümeyle belli bir miktar artar, eğer bu kadarını avlarsak sonsuza kadar bu denizden yararlanabiliriz. Yemini vermedik, suyunu vermedik, bakımını yapmadık, ağı atıyoruz çekiyoruz, atıyoruz çekiyoruz... Nadir bir kaynak bu. Bu kaynaktan yararlanmanın şartı; her yılki artış kadar avcılık yapmamız lazım. Bunu yaptığımız zaman sonsuza kadar buradan yararlanma şansımız var." diye konuştu.

Kaynak: AA