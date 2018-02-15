Marmarabirlik Mudanyalı Üreticilerden 8 Bin 200 Ton Zeytin Aldı

Marmarabirlik Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Yıldız, bu yıl ilçe çiftçilerinden 8 bin 200 ton zeytin aldıklarını söyledi.

Başkan Ali Yıldız, Mudanya Kooperatifi olarak 10 bin 500 ton rekolte beyanı karşılığında 8 bin 200 tonun üzerinde alım yaparak müstahsilin hesabına 51,5 milyon lira yatırıldığını belirterek, "Bu da üreticinin kooperatifine sahip çıktığını gösteriyor. Bu vesileyle hem müstahsile, hem de Marmarabirlik'e sahip çıkan ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Marmarabirlik üreticinin güvencesidir. Birlik olmasa üreticin vay haline. Birliğimiz fiyat açıklamalarıyla, yaptığı fiyat hamlesiyle ve zamanında ödemeleriyle önemini göstermiştir" dedi.

9 yıldır görevde olduklarını söyleyen Yıldız, 2017 yılında 11 milyon lira kredi kullanılacağını, şu an gübre ve ilaçlama olmak üzere kurumdan 5 milyon liralık alışveriş yapıldığın açıkladı.

Yıldız, "2016 - 2017 mali yılı kongremizi yapıyoruz, aynı zamanda Yörükali zeytin depolama ve işleme tesislerimizin açılışını yapıyoruz. 25 Şubat 2018 Pazar günü saat 14: 30'da açılışı yapılacak tesislerimiz gerçekten takdire şayan bir yapıda. 7 bin tonluk Z tipi tank sistemleri, erken olgunlaştırma sistemleri, içerisinde 800 metrekarelik düğün ve toplantı salonu var. Bununla yeterli kalmayıp yeni depolama tesislerini yapımı için arazi arayışlarımız devam ediyor. Zeytinimizi pazarlamanın yolunu arıyor ve çalışıyoruz" diye konuştu. - BURSA