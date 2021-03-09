Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özvar, İstanbul Şehir Üniversitesi idari personeliyle buluştu

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesi idari personelinden Marmara Üniversitesi ailesine katılacak olanların, mevcut idari personelle aynı imkanlara sahip olacağını, kadro derecesine ve statüsüne bağlı olarak aynı sosyal...

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesi idari personelinden Marmara Üniversitesi ailesine katılacak olanların, mevcut idari personelle aynı imkanlara sahip olacağını, kadro derecesine ve statüsüne bağlı olarak aynı sosyal güvenceyi elde edip aynı maaşları alacağını bildirdi.

Marmara Üniversitesinden yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Özvar'ın, İstanbul Şehir Üniversitesi'nin idari personeli ile 4 Mart'ta Göztepe Yerleşkesinde bir araya geldiği aktarıldı.

Özvar, Cumhurbaşkanlığınca alınan karar sayesinde bu personel için Marmara Üniversitesinde istihdam kapısının aralandığı müjdesini verdi ve iş başvuruları için yürütülmesi gereken prosedürü anlattı.

Prof. Dr. Özvar, personelin içinde bulunduğu sıkıntıları gidermek üzere durumu arz ettikleri ve gerekli talimat ile kararı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hukuki ve idari sürecin tamamlanmasına katkı sağlayan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına teşekkür etti.

30 Haziran 2020'de faaliyet izni son bulan İstanbul Şehir Üniversitesinin idari personelinin Marmara Üniversitesinde görev alabilmesi için 1978 tarihli Bakanlar Kurulu kararına Cumhurbaşkanı Kararı ile 3 Mart 2021'de geçici bir madde eklendiğini kaydeden Özvar, şu bilgileri verdi:

"Bu maddeye göre kurumun faaliyetlerine devam edemediği için işini kaybetmiş idari personel 1 ay içinde yapacakları başvuru sonrasında kamu personeli olabilecekler. Marmara Üniversitesi tarafından yapılacak mülakat ile başarılı olanlar 'sözleşmeli personel' ve 'sürekli işçi' statüsünde çalışma hakkı elde edecekler. Marmara Üniversitesi ailesine katılacak olan tüm idari personel, mevcut idari personelimizle aynı imkanlara sahip olacaklar, kadro derecesine ve statüsüne bağlı olarak aynı sosyal güvenceyi elde edip aynı maaşları alacaklar."

Prof. Dr. Özvar, iş başvurusunda bulunacak personele hitaben, "Sizlerin de bu çabamıza destek olmanızı, bu süreci en iyi şekilde yönetmemiz için gereken anlayışı göstermenizi rica ediyor, sürecin hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu