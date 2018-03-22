Marka Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın (MARKA), aralık ayı olağan yönetim kurulu toplantısı Kocaeli'de gerçekleştirildi.



MARKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocaeli Ticaret Odası'ndaki toplantıda, aylık ekonomik görünüm raporu, birim ve genel faaliyet raporu ve kesinleştirilmiş 2017 yılı bütçesine ait sonuçların sunumu ve değerlendirilmesi yapıldı.

Güdümlü Projeler, Sosyal Projeler ve Tek Durak Ofis Uygulamaları ile ilgili bilgilendirme sunumunun yapıldığı toplantıda, yerli ve yabancı yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerini tek elden ve tek noktadan koordine etmeleri kararlaştırıldı.

Bu amaçla Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Kocaeli Yatırım Destek Ofisi bünyesinde "Tek Durak Ofis" sistemi çalışması başlatıldı.

Bu sistem yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerinin tek elden ve tek noktadan koordine edilmesine imkan vererek, yatırım süreçlerini hızlandıracağı belirtilen açıklamada, "Tek Durak Ofis'te yatırımcıların yatırım süreçlerinde hizmet aldığı çeşitli kurumlardan temsilciler bulunacak ve bu temsilciler kurumlarının iş ve işlemleri ile ilgili, yatırımcılara tek merkezden hizmet sağlayacaktır, böylelikle yatırımcıların yatırım sürecinde tek tek kurumları dolaşmasına gerek kalmayacaktır. Tek Durak Ofiste mevcut yatırımcılara yatırım yapmadan önce, yatırım aşamasında ve yatırımlarını yaptıktan sonra ihtiyaç duydukları bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Toplantıya, MARKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Bolu Valisi Aydın Baruş, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Dursun Çakır, Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Çakır, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu katıldı.