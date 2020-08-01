Mardin Valisi Demirtaş'tan sınırda görevli Mehmetçiğe bayram ziyareti
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Mardin Valisi Demirtaş'tan sınırda görevli Mehmetçiğe bayram ziyareti

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kurban Bayramı dolayısıyla Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde sınır bölgesinde görev yapan askerleri ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

Mardin Valisi Demirtaş'tan sınırda görevli Mehmetçiğe bayram ziyareti
01.08.2020 19:03 | Son Güncelleme: 01.08.2020 20:24

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kurban Bayramı dolayısıyla Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde sınır bölgesinde görev yapan askerleri ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

Bayram ziyaretleri kapsamında ilk olarak Nusaybin ilçesinin Suriye sınır hattındaki Hudut Bölük komutanlıklarını ve Şehit Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakolunu ziyaret eden Vali Demirtaş, karşılama mangalarını selamladı, askerlerin bayramını tebrik etti. 2. Hudut Tabur Komutanlığına geçen Demirtaş, askerlerle sohbet etti.

Ardından Nusaybin Kaymakamlığını ziyaret eden Demirtaş, Kaymakam Emrullah Temizkan ve kurum amirleriyle bayramlaştı.

Demirtaş, daha sonra Kızıltepe ilçesinde sınırın sıfır noktasında bulunan 11. Hudut Bölük Komutanlığını ve Şehit Üsteğmen Fahrettin Çoban Karakoluna geçerek buradaki askerlerle de bayramlaştı.

Şehit Üsteğmen Fahrettin Çoban Karakolunda Barış Pınarı Harekatı'ndan bu yana tedbir amaçlı görev yapan 112 Sağlık ve UMKE ekiplerinin de bayramını tebrik eden Demirtaş, yürüttükleri fedakarca çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

Vali Demirtaş'a ziyaretlerinde 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, 4. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Fatih Gürses, İl Emniyet Müdür Vekili Muhitin İlker Emir ve Nusaybin İlçe Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Birkan Kula eşlik etti.

Kaynak: AA

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