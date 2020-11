Mardin Valisi Demirtaş'tan "Onur Günü" mesajı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, "21 Kasım Mardin'in Onur Günü" dolayısıyla mesaj yayımladıDemirtaş, mesajında Mardinlilerin bu gurur gününü tebrik ettiğini belirtti.

101 yıl önce Mardin'in milli mücadele döneminde önce İngilizlerin, daha sonra Fransız komutan Norman önderliğindeki silahlı güçler tarafından işgal edilmek istendiğini anımsatan Demirtaş, halkın ortaya koyduğu cesaret ve azimle büyük bir direnç gösterdiğini, bu direnç karşısında düşman askerlerinin şehri terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

"Şehrimize yönelik her türlü tehdit ve işgal düşüncesi çok kısa sürede son bulmuş, şehirdeki kuşatma kan dökülmeden bertaraf edilmiştir. Mardin halkı bu zor günlerde ülkemizin birlik ve bütünlüğüne sahip çıkarak vatan sevgisinin her şeyden yüce bir sevgi olduğunu göstermiş, her türlü övgüyü ve takdiri hak etmiştir." ifadelerini kullanan Demirtaş, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun dört bir yanında verilen kurtuluş mücadelesinde, ülkemizin tüm şehirlerinde olduğu gibi Mardin'de de milletimizin düşman işgaline müsaade etmemesinden dolayı sevinçli ve gururluyuz. Devletimiz; demokrasimize, özgürlüğümüze, bağımsızlığımıza, ülkemizin milli birlik ve beraberliği ile bekasına kastetmek isteyen hain odaklara asla geçit vermeyecek, milletçe bir bütün olarak, barış huzur ve kardeşlik içinde aydınlık geleceğe emin adımlarla ilerleyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Mardin'in Onur Günü'nün 101. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz