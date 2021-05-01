Mardin Valisi Demirtaş, altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi
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Mardin Valisi Demirtaş, altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi

Mardin Valisi Demirtaş, altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Savur ilçesini ziyaret ederek devam eden altyapı ve üst yapı yatırımlarını yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Savur ilçesini ziyaret ederek devam eden altyapı ve üst yapı yatırımlarını yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

Vali Demirtaş, beraberindeki Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan ve İmar Daire Başkanı Abdülbaki Turğut ile birlikte Savur ilçesini ziyaret etti.

Savur ilçesi ziyaretinde Vali Demirtaş, İlçe Kaymakamı Muhammed Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ensari Kavak ile Ormancık, Akyürek ve İçören mahalle muhtarları tarafından karşılandı.

Vali Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca ulaşımda konforu, güvenliği ve kaliteyi artırmak hedefiyle gerçekleştirecek asfalt çalışması kapsamında zemin iyileştirme ve yol genişletme çalışmalarının devam ettiği Ormancık, Akyürek ve İçören grup yolunda yerinde incelemeler yaparak bilgiler aldı.

Daha sonra Vali Demirtaş, Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen içme suyu ve kanalizasyon şebekesi döşeme ile tarımsal alanlarda üretim yapan çiftçilerin su ihtiyacını gidermek için hayata geçirilen "Tarımsal Sulama Kanalı Projesi" kapsamındaki çalışmaları inceledi.

Sokağa çıkma kısıtlamayla birlikte trafik yoğunluğu ve hareketliliğin azalmasını göz önünde bulundurarak yol bakım, onarım ve yenilme çalışmalarının hızlandırıldığını belirten Vali Demirtaş, "Savur ilçemizde gerçekleştireceğimiz çalışmaları yerinde gördük. Bu sene kısmet olursa Savur'da 36 kilometrelik bir asfalt yol çalışması yapacağız. Aynı zamanda Savur ilçemizde 25'er kilometre içme suyu ve kanalizasyon şebekesi döşeyeceğiz. Savurlu vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

1994 yılında Ormancık ve Akyürek köylerinde teröristler tarafından katledilerek şehit edilen vatandaşların kabirlerini ziyaret edip dua eden Vali Demirtaş, ardından Doğalgaz Savur RMS-A İstasyonu'nda incelemelerde bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı. - MARDİN

Mardin Valisi Demirtaş, altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi
Mardin Valisi Demirtaş, altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi
Mardin Valisi Demirtaş, altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi
Mardin Valisi Demirtaş, altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi
Mardin Valisi Demirtaş, altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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