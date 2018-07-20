Mardin'den Kısa Kısa

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Mardin'in Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince farklı zamanlarda hırsızlık yaptıkları tespit edilen 7 zanlı için 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda evlerde yapılan aramalarda, çalıntı malzemeler olduğu değerlendirilen 1 ruhsatlı silah, 1 altın saat, 1 altın takı seti, 35 yüzük ve çeşitli ziynet eşyaları bulundu.

Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrol ve denetleme sırasında, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada, 2 paket halinde toplam 68 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan 3 şüpheli olay yerinde gözaltına alınarak haklarında gerekli yasal işlem başlatıldı.

Uyuşturucu maddeyi temin ettikleri şahsın ikametinde yapılan aramada ise, 2 paket halinde 61 gram eroin, 2 kilo 64 gram esrar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 395 lira para ele geçirildi.

Şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.