Mardin'de tırın çarptığı motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi - Haberler
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Mardin'de tırın çarptığı motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi

AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel
Mardin'de tırın çarptığı motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

NUSAYBİN, MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 CYA 15 plakalı tır, İpekyolu Mahallesi Midyat Yolu Caddesi'nde bir motosiklete çarptı.

Kazada, motosiklette bulunan Davut Turan (14) ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Turan, kurtarılamadı.

AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Son Dakika Haberleri

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