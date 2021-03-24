Mardin'de terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

Mardin'in Derik ilçesinde terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Mardin'in Derik ilçesinde terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen E.Ö. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adresteki aramada, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve terör örgütünün simgeleyen bez parçaları ile PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan'ı övücü ifadelerin yazılı olduğu defter ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar