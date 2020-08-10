Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sona erdi Mardin'in Derik ve Mazıdağı ilçelerinin bazı mahalle ve mezralarında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon tamamlandı.

Mardin'in Derik ve Mazıdağı ilçelerinin bazı mahalle ve mezralarında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon tamamlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Derik ve Mazıdağı ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınakları depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini bularak tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon yapılacağı, operasyon icra edilen bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, 8 Ağustos'ta Mazıdağı ve Derik ilçeleri kırsal alanlarında bulunan Konur ve Çayköy mahalleleri ve mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatıldı.

Terör örgütüne yönelik operasyonun sona erdiği belirtilen açıklamada, "İcra edilen operasyonlar sona erdiğinden ilan edilen sokağa çıkma yasağı dün saat 19.00 itibariyle kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz." denildi.

Kaynak: AA