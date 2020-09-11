Mardin'de tarihi yapıların restorasyonu için toplantı yapıldı
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Mardin'de tarihi yapıların restorasyonu için toplantı yapıldı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu ilçesi Gül Mahallesinde bulunan tarihi Hüsamiye Medresesi olarak değerlendirilen yapının durumu hakkında ilgili kurum müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Mardin'de tarihi yapıların restorasyonu için toplantı yapıldı
11.09.2020 16:49 | Son Güncelleme: 11.09.2020 16:53

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu ilçesi Gül Mahallesinde bulunan tarihi Hüsamiye Medresesi olarak değerlendirilen yapının durumu hakkında ilgili kurum müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye toplantı salonunda Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Vahap Özpolat, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer, Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkan Vekili Hidayet Oğuz, İl Kültür Turizm Müdür Vekili Sebahattin Genç ve ilgili teknik birim personelleri katıldı.

7 bin yıllık tarihe sahip kentte birçok tarihi yapının bulunduğunu dile getiren Demirtaş, "Yılda milyonlarca turist ağırlayan bir şehrimiz var. Şehrimizde bulunan tarihi yapıların bakım, onarım ve restorasyonu bizim için büyük önem arz ediyor. Tarihi Hüsamiye Medresesi'ni de yerinde inceleyeceğiz Bu konuda elbirliği ile elimizden geleni yapıp bu tarihi yapıların geleceğe aktarılması konusunda uğraş vereceğiz." diye konuştu.

Toplantıda, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile görüşülerek, yol haritasının belirlenmesi kararı alındı.

Kaynak: AA

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