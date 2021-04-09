Sivil toplum kuruluşları bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi

Mardin'in Midyat ilçesinde 31 sivil toplum kuruluşundan oluşan platform, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Mardin'in Midyat ilçesinde 31 sivil toplum kuruluşundan oluşan platform, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Platform adına Hacı Kasım Altunkaya Camisi avlusunda açıklama yapan İbrahim Akar, emekli amirallerin imza attıkları bildirinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Akar, 104 emekli amiralin Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) asla temsil etmediğini, ülkenin son bir asırdır sürekli darbe ve muhtıralarla yıpratılmaya, yok edilmeye çalışıldığını dile getirdi.

Milletin bayrağını ve toprağını canından çok sevdiğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Anlaşılan o ki, bu bildiriyi yayımlayanlar 15 Temmuz'da darbecilerin yediği tokadı unutmuş, bu necip milletin ittifak edip devletinin yanında duracağını düşünememiştir. Hiçbir şekilde darbeciler bu ülkede istiklalimizi yok edemeyecektir, bunu herkes bilmelidir. Her zaman devletinin bekası için millet, devletinin yanında olmuştur. Her türlü vesayet girişimine kesin ve net bir şekilde cevap vermiştir. Bundan sonra da böyle olacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol