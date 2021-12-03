Mardin'de hava destekli trafik denetimi yapıldı

MARDİN (AA) - Mardin'de jandarma ekiplerince yoğunluğun yaşandığı kara yollarında hava destekli denetim gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığının Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında kara yollarında sorun yaşanmaması için denetimleri artırdı.

Kızıltepe ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikten havalanan helikopterle, Kızıltepe, Derik, Mazıdağı, Artuklu, Midyat ilçelerinde ve kentin Şanlıurfa ve Diyarbakır ile bağlantısını sağlayan kara yollarında havadan trafik denetimi yapıldı.

Hatalı olduğu tespit edilen sürücüler, telsiz aracılığıyla kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi.

Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

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