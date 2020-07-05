Mardin'de beton mikseri devrildi: 1 kişi yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
05.07.2020 08:55 | Son Güncelleme: 05.07.2020 10:21
Mardin'in Artuklu ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Baran idaresindeki 48 DA 195 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Güçlükonak Mahallesi mevkisinde devrildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.
Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.
Kaynak: AA