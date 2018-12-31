Mardin'de Askeri Hareketlilik Sürüyor

Mardin'de Askeri Hareketlilik Sürüyor

Mardin'de askeri hareketlilik sürüyorMARDİN - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoyların Mardin'den geçişleri sürüyor.

Mardin'de askeri hareketlilik sürüyor

MARDİN - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoyların Mardin'den geçişleri sürüyor.
Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderilen tanklar, bugün öğle saatlerinde 12 araçlık tır konvoyu ile Mardin-Nusaybin karayolundan Cizre istikametine geçti. Konvoyun geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: İHA
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