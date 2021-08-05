Mardin'de 4 kırsal mahalledeki sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'de 4 kırsal mahalledeki sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Mardin'de 4 kırsal mahalledeki sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 4 kırsal mahalle ve bağlı mezralarda terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 4 kırsal mahalle ve bağlı mezralarda terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, aralarında terör örgütü yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan kişilerin yakalanması amacıyla bugün saat 04.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, Nusaybin ilçesinin Serinkaya, Eroğlu, Görentepe ve Yavruköy mahalleleri ve bağlı mezralarında ilan edilen kısıtlamanın, operasyonun tamamlanmasıyla saat 19.00 itibarıyla kaldırıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

Son dakika haberi! MGK Bildirisi: 'PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünü himaye ederek, bölgemizdeki barış ve istikrarı hedef alan saldırılarını sürdürmeye teşvik eden ülkeler...
Son dakika haberi! MGK Bildirisi: "PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünü himaye ederek, bölgemizdeki barış ve istikrarı hedef alan saldırılarını sürdürmeye teşvik eden ülkeler...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Onur Akay Prens William Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Eda Erdem Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Oğulcan Çağlayan Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mardin'de 4 kırsal mahalledeki sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 20:16:37. #1.14#

title