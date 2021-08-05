Mardin'de 4 kırsal mahalledeki sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 4 kırsal mahalle ve bağlı mezralarda terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 4 kırsal mahalle ve bağlı mezralarda terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, aralarında terör örgütü yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan kişilerin yakalanması amacıyla bugün saat 04.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, Nusaybin ilçesinin Serinkaya, Eroğlu, Görentepe ve Yavruköy mahalleleri ve bağlı mezralarında ilan edilen kısıtlamanın, operasyonun tamamlanmasıyla saat 19.00 itibarıyla kaldırıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar